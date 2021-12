De Jennifer Aniston a Kate Middleton. As celebridades que chegaram ao milhão de seguidores mais rápido no Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Angelina Jolie (@angelinajolie)





, também conhecido por V, bateu recentemente o recorde de Angelina Jolie ao arrecadar um milhão de seguidores em pouco mais de trinta minutos, anunciaram vários meios de comunicação.Foi em agosto que a ativista norte-americana criou uma conta na rede social para falar da situação desesperante que acontecia no. "Esta é uma carta que me foi enviada por uma adolescente no Afeganistão. Neste momento, os cidadãos do Afeganistão estão a perder a habilidade de comunicar nas redes sociais e de se expressarem livremente. E por isso estou no Instagram para partilhar as suas histórias e as vozes de quem está no outro lado do mundo a lutar pelos seus direitos fundamentais", explicou a atriz no post.Segundo a revista Glamour, Jolie arrecadou um milhão de seguidores numa hora.O cantor da banda sul-coreanadetém o recorde oficial do Guinness por ter arrecadado um milhão de seguidores no Instagram no menor tempo possível – uma hora e 45 minutos.



4. Rupert Grint

Conta: @rupertgrint



Tal como Angelina Jolie, também o ator da saga Harry Potter recorreu ao Instagram para partilhar uma notícia muito importante. "Olá Instagram… apenas 10 anos depois, aqui estou eu. Grint no Gram! Estou aqui para vos dar a conhecer Wednesday G. Grint", a filha do ator e de Georgia Groome. O tempo que o levou a chegar ao milhão de seguidores? Quatro horas e um minuto, de acordo com a revista Glamour.

5. Sir David Attenborough

Conta: @davidattenborough



David Attenborough, de 67 anos, conhece bastante bem os recordes do Guinness, visto já ter ganho dois destes – um para a carreira mais longa como apresentador de televisão e outro como naturalista de televisão.

Em 2020, a sua primeira publicação no Instagram tinha como descrição: "Salvar o nosso planeta é agora um desafio de comunicação. Sabemos o que tem de ser feito, só precisamos da vontade. É por isso que queremos partilhar esta mensagem no Instagram. Porque há esperança e junto, podemos inspirar a mudança".

David Attenborough chegou ao milhão de seguidores quatro horas e 44 minutos depois de criar a conta.

Aniston criou pela primeira vez conta no Instagram em outubro de 2019. A primeira publicação da atriz gerou a loucura nas redes sociais - uma fotografia atual do. Cinco horas e 16 minutos foi o tempo para a conta da atriz arrecadar um milhão de seguidores.

7. Príncipe Harry e Meghan Markle

Conta: @sussexroyal



O duque e a duquesa de Sussex criaram conta em 2019. O seu primeiro post dizia: "Sejam bem-vindos ao nosso Instagram oficial; estamos ansiosos por partilhar o nosso trabalho, as causas que apoiamos, anúncios importantes, e a oportunidade de enaltecer temas essenciais."



A conta chegou ao milhão de seguidores em cinco horas e 45 minutos.

8. Príncipe William e Kate Middleton

Conta: @dukeandduchessofcambridge



Em oitavo lugar temos outro casal da família real britânica, o príncipe William e Kate Middleton. Foi há apenas alguns meses que a conta conhecida por @kensingtonroyal mudou o seu nome para @dukeandduchessofcambridge, tornando-se oficialmente de William e Kate. Criada em maio, a conta arrecadou um milhão de seguidores por volta de junho deste ano, de acordo com a mesma publicação.

9. Kang Daniel

Conta: @daniel.k.here



Kang Daniel é o terceiro artista de K-pop a integrar esta lista, chegando ao milhão de seguidores em apenas onze horas e 36 minutos. Em 2019, a estrela sul-coreana juntou-se à grande família do Instagram com a descrição "Olá. Nunca substimem os fãs de K-pop."

10. Papa Francisco

Conta:@franciscus



Inesperadamente, o atual chefe de estado da Cidade do Vaticano criou conta no Instagram em 2016. O seu primeiro post foi uma fotografia com a descrição "rezem por mim", traduzida em nove línguas.

O Para Francisco arrecadou um milhão de seguidores em doze horas.