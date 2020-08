O vestido que todas as influencers usam neste verão

The House of Sunny. Chama-se Hockney Dress e custa €83.



Seja Kendall Jenner, Ella Karberg ou Anne Johannsen, veja como as influencers do momento usam, de formas distintas, este vestido.

1 de 7 @kendalljenner 2 de 7 @ellakarberg 3 de 7 @annejohannsen 4 de 7 @viola3000 5 de 7 @philineroepstorff 6 de 7 @emilisindlev 7 de 7 @cansuakinn

Sabemos que todos os verões há pelo menos um estilo de vestido que é o mais desejado dessa temporada e surge em várias versões por várias marcas. Mas este verão há um modelo em especifico que está a tornar-se muito popular nas fotografias estivais que são partilhadas no Instagram. É verde, justo e de comprimento midi, da marca