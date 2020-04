Quem é Anna Ewers, uma das influencers do momento?

Autênticos postais de verão, as fotografias da Mango para a estação quente evocam o espírito boémio e campestre dos anos 70, em peças 100 por cento sustentáveis. A modelo alemã Anna Ewers, uma das Mango girls em destaque nesta nova campanha fotografada no México, falou sobre os seus gostos pessoais, o seu percurso profissional e as suas aspirações.





Com traços fisionómicos que recordam um pouco da beleza eroticamente ingénua de Brigitte Bardot e da rebeldia doce de Kate Moss, a modelo Anna Ewers (Friburgo, Alemanha, 1993) é uma das mais bem-sucedidas profissionais da sua geração e um ícone de moda no admirável mundo digital.Aos 27 anos, a modelo alemã é uma das influencers do momento (tem 340 mil seguidores no Instagram) e um dos rostos convidados pelaa evocar o glamour dos anos 70 numa campanha da marca para a primavera/verão 2020 que tem um cunho sustentável. Os longos verões quentes das cidades mexicanas de Mérida e Valladolid são o pano de fundo eleito para a campanha Shared Moments, onde Ewers surge ao lado dos modelos Leigh Longendyke, Vittoria Ceretti, Kit Butler e Hamid Onifade.Num olhar captado pela lente de Glen Luchford, a campanha reforça o conceito de togetherness, ao mesmo tempo que revela as peças-chave da coleção de mulher, inspiradas naquela década, e criadas com tecidos 100 por cento sustentáveis, como o algodão sustentável ou as fibras recicladas. Na coleção sobressaem os tons pastel e padrões floridos em elementos icónicos daquele tempo, como os coletes, as calças à boca de sino, os longos vestidos com folhos ou as sandálias com tiras e as carteiras em forma de cesto.

Quando é que o universo da moda a fascinou pela primeira vez?

O meu fascínio pela moda começou quando era mais jovem, através dos filmes. Na verdade, eu não tinha o hábito de folhear revistas de moda até começar a trabalhar nesta indústria.

Quais eram os seus sonhos para o futuro?

Eu tive imensos sonhos durante a minha infância que mudavam constantemente. Quando comecei a trabalhar como modelo pensei em agarrar a oportunidade de forma a descobrir o que queria fazer. Entusiasma-me descobrir o que virá a seguir.

Teve a sua primeira experiência como modelo na Colômbia. Qual é a história por detrás dessa primeira aventura?

Intrigava-me a ideia de viajar, conhecer pessoas criativas e aprender sobre diferentes culturas. Adoro fazê-lo e continua a ser a melhor parte do meu trabalho.

Que ideia tinha desta indústria? E essa ideia correspondia à realidade que encontrou?

Não fazia ideia daquilo que me esperava. Não tinha ideias fixas sobre a profissão, mas era tudo excitante para mim porque tudo era uma novidade e era um mundo completamente diferente daquele que eu conhecia.

Qual é a melhor parte do seu trabalho?

A melhor coisa desta profissão são todas as pessoas incríveis que vou conhecendo ao longo do caminho.

Que qualidades tornam uma marca perfeita?

Eu acredito que a sustentabilidade se está a tornar cada vez mais importante para que uma marca seja respeitada. Precisamos de cuidar melhor do nosso planeta.

Qual é a melhor definição de uma mulher Mango?

Uma mulher Mango é independente. O seu estilo é cool, mas natural. Adora viajar e gosta da natureza.

O tema Shared Moments é forte. Quais são os seus momentos de partilha preferidos?

Eu adoro partilhar momentos com os meus amigos mais próximos. No trabalho é sempre entusiasmante quando nos juntamos todos para partilhar ideias e trabalhar num projeto novo.

Qual é a sua tradição familiar favorita, como alemã?

Eu amo o Natal! É a altura do ano em que todos nos juntamos e conseguimos ter tempo de qualidade em família, todos juntos.

Como correu a experiência de fotografar esta nova campanha?

Passámos uns dias maravilhosos. Fotografámos em Mérida, no México. Uma cidade bonita onde sempre havia querido ir.

Esta coleção inspira-se nos anos 70. Existe algo que a fascine nessa década?

Tantos filmes incríveis e eu adoro a forma como as pessoas se vestiam nos anos 70.

Quais são as suas peças favoritas desta coleção e o que usaria sempre?

Eu adoro os jeans à boca de sino e os vestidos florais que são perfeitos para um dia quente de verão.

As pessoas costumam compará-la à Brigitte Bardot ou à Kate Moss. Sente-me mais parisiense ou londrina, no estilo?

Eu sinto-me muito honrada por ser comparada com esses ícones de beleza! Sinto-me mais nova-iorquina, já que vivo em Nova Iorque há sete anos.

O que é que a inspira, todos os dias? E o que faz quando não está a trabalhar?

Eu tento passar o máximo de tempo possível na natureza. É assim que eu realmente recarrego. Adoro ir caminhar e gosto de praticar ioga.

Que sonhos tem por cumprir?

Eu tenho tantos sonhos. Estou sempre entusiasmada para descobrir o que me reserva o futuro.