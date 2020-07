Este vestido é a peça para usar todo o verão

De inspiração campestre no padrão, e de formato parisiense no corte, o novo vestido de Maria Pombo, uma das influencers espanholas que mais sucesso faz nas redes sociais, tornou-se na peça ideal que poderíamos vestir todo o verão.

Da marca espanhola Name the Brand, o vestido chama-se Shock e tem o famoso decote "à barco", que sobressai as saliências dos ombros e que confere uma silhueta elegante. O padrão colorido, e os folhos nas pontas conferem-lhe um efeito de movimento que faz com que nem seja preciso usar acessórios neste conjunto.