De fotógrafa a it-girl, Inés Ybarra mostra como vestir para uma festa

Inés Ybarra Foto: DR

Inés Ybarra

Nuria Val, Inés Ybarra, Sofia Moser e Louise Follain Foto: DR

A verdade é que foi por acaso que comecei a tirar fotografias às minhas amigas, reinterpretando-as com diferentes olhares e conceitos. Porque me estava a divertir, não pensei em fazê-lo para viver. Estava a trabalhar em galerias de arte. Algumas marcas viram o meu trabalho e começaram a chamar-me.Nunca penso demasiado no que vou vestir. Acredito que a moda tem de ser instantânea, especialmente no dia-a-dia, e que devemos usar aquilo que acharmos que vai espelhar o mood com que acordámos.Eu nunca tomei essa decisão. Para mim é algo orgânico que faço quando sinto que tenho de partilhar algo que vi e que pode ser uma inspiração para mim, ou para outras pessoas, ou para o trabalho. Portanto, quando gosto realmente de algo que vi, é gratificante. No dia a dia é difícil encontrar estes momentos porque é preciso estar-se atento e com o telemóvel. Perco muitos momentos a desfrutar da vida e a deixar o meu telemóvel de lado e estou grata por ser assim. Essa é a beleza da vida.É difícil, a única coisa que sei é que não publico nada apenas por publicar. Isso incomoda-me muito e, como disse, gosto de publicar coisas bonitas ou inspiradoras. Quanto à segunda pergunta, não considero ter tantos seguidores. Mas o que me deixa mais orgulhosa é seguir muitas pessoas que admiro e nenhuma delas se intrometer na minha vida pessoal porque sempre tentei pôr um limite a isso, respeitando a minha vida privada e a vida privada das pessoas que me rodeiam. O meu Instagram é a minha vida no mundo ficcional das redes sociais com os meus gostos, viagens e empregos. Não é a minha vida real.Tenho várias. Adoro a forma como as calças de ganga da Mango e calças em geral se ajustam.Centrar-se no estilo mediterrânico, que é uma tendência que vai e vem. Mas simples, com bons materiais e padrões orgânicos que não saem de moda. Mostra que são mais fiéis às suas raízes e que para uma grande marca não fazem tantas coisas sazonais que depois de três meses ninguém voltará a usar.Desta última coleção, adoro as calças amarelas e vermelhas com margaridas e um saco verde maçã.Tendo em mente as palavras femininas e sofisticadas, agora há um vestido vermelho , simples, que me parece super elegante e lisonjeiro.Ultimamente tenho estado sempre a usar vestidos. Eles fazem com que nos vistamos tão depressa!Pode dizer-se que sim.Um vestido, algumas sandálias e um pequeno cesto.