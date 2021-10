Nazareth, uma marca portuguesa para mulheres conscientes

Antes de se lançar no mercado das pequenas marcas portuguesas, Márcia Nazareth sabia que queria uma marca que desse primazia ao dead stock, e que a primeira coleção seriam peças marcadas por digital prints. Assim nasceu a Nazareth Collection, uma marca e uma empresa inspirada nas vidas pioneiras das suas duas avós. "A avó Aurora era mestre de guarda roupa cénicos e artísticos no TEP, Teatro Experimental do Porto. O atelier dela era verdadeiramente uma sala de artista: com colas, entretelas, arames, e material para criar todo o tipo de peças, do século XV às de astronauta, de detalhes das roupas de marionetas à mascote gigante da RTP" começa por contar. "Já a avó Luz foi a primeira empreendedora a ter uma empresa têxtil de plissados e sacos de cama no nosso país. Juntamente com o meu avô Avelino, viajava até Milão para trazer novos produtos e materiais ainda por explorar em Portugal. É certo que tiverem várias quebras no negócio, mas sempre se reinventaram. Sempre."

I Care Collection. Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

Herdou, portanto, de ambas a criatividade, a inovação e, acima de tudo, a persistência. E o sentido de vanguarda, claro. "Como também o gosto por saber fazer durar uma peça de roupa e o sonho de a vestir como sendo única."

I Care Collection. Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

Formada em Design Gráfico nas Belas Artes, do Porto, Márcia trabalhou em algumas agências de design para em 2003 abrir o seu próprio gabinete de comunicação. "Foi uma maravilhosa aprendizagem de 10 anos, que me deu a experiência necessária para ainda hoje, e cada vez mais, continuar a acreditar no empreendorismo." Fundou a sua marca dez anos depois, em 2013. "Os primeiros tempos foram bastante difíceis, mas o desejo de criar uma marca nova Portuguesa, e de assumir toda a responsabilidade que com ela vem, tem sido mais forte."

André Brito & Styling Tânia Diospirro Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

A inovação trazida ao mercado pela Nazareth foram "coleções temáticas com fotografias de minha autoria produzidas em digital print, aplicadas a 360 graus em cada peça. O conceito era vestir uma fotografia.Foram 14 coleções temáticas de cidades ou de temas que me inspiravam, como Porto, Lisboa, Fado, Green, Black, Beach, Berlim, Air, Words ou a Waves Collection."

I Care Collection. Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

Desde então a marca foi evoluindo no seu conceito, e daí nas matérias-primas utilizadas, passando a utilizar progressivamente tecidos de maior sustentabilidade ambiental, " como a viscose, depois o algodão, o lyocel ou o algodão orgânico".

I Care Collection. Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

A sustentabilidade e a preferência por dead stock são evidentes. "Na Nazareth, apresentamos coleções de moda feminina que somem valor a quem as veste. Para isso estamos focadas em desenvolver peças com índices de sustentabilidade cada vez maiores, reaproveitando matérias-primas de primeira qualidade. Este cuidado por ser sustentável nasce e destina-se a pessoas que se preocupam não apenas consigo, como também com os outros. E com o futuro de todos. Esta generosidade emocional das nossas clientes são também o principal ativo da marca."

I Care Collection. Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

Tudo começa na ida às fábricas procurar o que outras produções deixam para trás. "Cada peça, dura na qualidade e no conforto que proporciona. Produzida a partir de dead-stock, matérias-primas selecionadas pessoalmente que estão paradas nas fábricas como excessos de produção, e assim, por utilizar" esclarece. "Ganhando uma segunda vida. Fomentando um equilíbrio ambiental, social e económico, estimulando uma cultura onde todos os intervenientes no processo, do desenho inicial ao armário final, se sentem felizes e enquadrados numa lógica de bem-estar."

I Care Collection. Foto: André Brito & Styling Tânia Diospirro

A mais recente coleção espelha a importância do cuidar, com o conceito de 'I Care'. "Cada vez mais procuramos vestir pessoas conscientes, de si próprias e do mundo que as rodeia. Esta coleção nasce do respeito mútuo existente entre a matéria-prima selecionada e a natureza. Como na Nazareth valorizamos esta relação, queremos ir ao encontro de mulheres que tenham também uma voz e uma postura ativas na defesa do seu bem-estar e do nosso meio-ambiente" revela. "A I Care Collection destina-se a mulheres bem resolvidas, ou tal como gostamos de dizer, emocionalmente sustentáveis. São mulheres que procuram peças que durem na qualidade e no conforto que proporcionam. Que preferem compras consciente. Para consigo e com o meio ambiente."