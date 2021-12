A Saudade inspirou esta nova marca portuguesa

TREZE The Lab.

está a crescer a olhos vistos e a prova disso são as marcas que vão emergindo no mercado, cada vez mais preocupadas com dois fatores:. Ana Rodrigues, cofundadora da, é formada em Psicologia mas toda a vida esteve ligada ao marketing, tendo estado nos últimos anos dedicada à gestão de clientes corporate de uma empresa de marketing digital. Foi por causa da insistência dos filhos que decidiu criar a sua própria marca, e chamou-lhe TREZE The Lab.

"Queremos que as pessoas sintam que quando estão a vestir TREZE, para além de ser uma peça de roupa, ela conta uma história, a nossa coleção foi criada e pensada muito em volta das minhas memórias de infância e adolescência (onde fui muito feliz) e dos nossos álbuns de família", começa por contar à Máxima. "Queremos que elas durem muito tempo no guarda-roupa das pessoas que as adquirem, queremos passar sentimentos aytavés das nas nossas peças, gostávamos que elas pudessem perdurar e fazer parte da história das filhas das nossas clientes, por exemplo."

TREZE The Lab.

A primeira coleção, Saudade, inspira-se nos anos 70 e 80, "mais uma vez as nossas memórias vieram escrever esta coleção, nas casas das nossas avós, nas roupas que elas usavam, nos padrões usados nas casas. E Saudade é uma coisa boa, por tudo isto decidimos escolher este nome." Em tons coloridos e padrões geométricos, são peças leves e versáteis, mas também únicas (algumas até já esgotaram).

TREZE The Lab.

A sustentabilidade está na base da TREZE The Lab. "Damos valor à qualidade e não à quantidade, queremos deixar uma ajuda para quem vai viver no futuro e em tudo o que for possível, enquanto marca, iremos contribuir", afirma Ana. Por isso, os packagings são compostos por materiais completamente reciclados e recicláveis, "bem como as nossas etiquetas interiores da roupa e, sempre que for possível, na confeção utilizamos tecidos orgânicos e/ou fazemos reaproveitamento de desperdícios de tecidos."

TREZE The Lab.

Nesta primeira coleção, a marca oferece um sabão (em parceria com uma marca portuguesa) "para roupa que é natural, ecológico e completamente artesanal, sem ingredientes de origem animal e biodegradável para poderem lavar as peças de roupa TREZE, esta é também uma forma de sustentabilidade e durabilidade para as nossas roupas."

Os materiais são escolhidos após a decisão dos moldes para a confeção das peças, que são produzidas num pequeno atelier em Lisboa. Para já, estão à venda aqui.