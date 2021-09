Pijamas cool? Esta marca 100% portuguesa prova que o são

Com o confinamento, voltámos a dar mais valor ao conforto da roupa, estando mais tempo em casa, e o sleepwear ganhou certamente mais espaço nos nossos closets. No início da pandemia, Ana Araújo viu uma oportunidade neste segmento de vestuário e criou a Under Sleepwear, uma marca portuguesa de pijamas, pensada em conjunto com o namorado.



"Apesar de eu ser farmacêutica de formação, sempre tive o sonho de poder criar uma marca de sleepwear, pois sentia muita dificuldade em encontrar pijamas clássicos e giros, a um preço acessível, em Portugal" explica a fundadora. "Sabíamos que queríamos um nome conciso, fácil de entender e internacional, pois o objetivo da marca é apostar em vendas internacionais. A partir daí surgiu ‘Under’, pelo significado da palavra em inglês que faz alguns trocadilhos com pijamas" revela.

Ao criar a marca, decidiu não ter coleções sazonais e apostar antes em pijamas intemporais de estilo clássico, mas com um ligeiro twist, de forma a ter modelos contínuos. "As prioridades da marca são a garantia de produtos premium a um preço acessível, sem nunca esquecer a sustentabilidade. E, para o conseguir, apenas escolhemos matérias-primas nobres como o algodão, o linho e a lã, e produzimos apenas em fábricas portuguesas, de forma a garantirmos a qualidade das peças e das condições de trabalho de todos os trabalhadores envolvidos na sua produção" esclarece a fundadora, que não abdica do lado social e sustentável nesta marca.

Conjunto Under Sleepwear. Foto: DR

Conjunto Under Sleepwear. Foto: DR

Para já, existe uma linha de modelos lisos, compostos por cetim que é 100% algodão (cetim de algodão), "o que lhes confere um conforto muito grande e um ligeiro brilho". E também uma linha de modelos estampados, com uma onda mais descontraída e jovem, que vão sendo renovados frequentemente, que vão dos tons alaranjados aos verdes. "Este verão lançámos também, e pela primeira vez, dois modelos unissexo, que têm tido bastante aceitação e procura." Neste momento a marca está apenas disponível para venda no site, e os preços dos conjuntos variam entre os €65 e os €85.

Conjunto Under Sleepwear. Foto: DR