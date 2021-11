House of Curated, a nova loja portuguesa para quem quer vestir diferente

, 28, já eram amigos, mas tornaram-se cúmplices de uma nova loja, ao estilo concept store, aberta no número 174 da rua Presidente Arriaga, colada às Janelas Verdes e ao Museu de Arte Antiga.nasceu com o intuito de ser o primeirodedicado a marcas independentes, novos designers e talentos emergentes da, pelas mãos destes jovens empreendedores. “A ideia surgiu durante uma viagem ao Brasil. Enquanto procurava espaços para vender peças da minha marca, a C.R.T.D, conheci pequenos produtores, designers e criativos e o seu trabalho, ateliers que criavam roupa e objetos exclusivos e surpreendentes. Tive vontade de divulgar estas marcas de alguma maneira e quis guardar os nomes para continuar a acompanhar as coleções e comprar mais tarde, mas todo o processo de encomendas online fora da União Europeia é difícil”, conta Miguel Marques da Costa. “Trabalharmos juntos já era uma hipótese. Somos amigos há muito tempo, eu vivia em Madrid e trabalhava em Marketing mas queria voltar para Lisboa. Jantámos juntos quando o Miguel voltou do Brasil e decidimos abrir um espaço com uma curadoria de marcas especiais, que só vendesse peças únicas”, acrescenta Catarina Justino.A escolha das marcas não poderia ser mais eclética, mas tem bem assente os critérios de ética e responsabilidade social, na origem das mesmas. Entre as primeiras escolhas estão os coloridos coordenados em algodão da C.R.T.D , os padrões improváveis da brasileira, os novos chapéus da portuguesa, ascartas daos calções de banho criados a partir de garrafas de plástico pela australiana, os biquinis da carioca, ou os coordenados em seda da marca mexicana, entre muitos outros nomes que trazem cor, novidade e mudança à cidade.Assim como a este destino chegam peças únicas de todos os cantos do mundo, também daqui podem voar para fora, graças à loja online. Veja o vídeo e descubra a loja.