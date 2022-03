Presentes para as melhores do mundo: as mulheres

Na Natura, o Dia da Mulher é sempre uma excelente ocasião para homenagear a união do universo feminino e assinalar todas as conquistas das mulheres ao longo dos tempos.

NATURA Foto: NATURA

Esta é a oportunidade ideal para escolher os melhores artigos, com um excelente desconto e viver em pleno o empoderamento feminino. A campanha, que oferece 25% nos artigos da coleção atual até 9 de março, está a decorrer em todas as lojas da marca bem como no site da marca, e é a oportunidade perfeita para apostar nas peças que queremos vestir nesta estação.

NATURA Foto: NATURA

A Natura é uma marca com um conceito único, com valores ligados à natureza. Um dos principais pilares da marca é a responsabilidade social corporativa, que também se traduz na forma como as peças são feitas e pensadas. Descubra a coleção, aqui.