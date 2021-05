O vestido de verão de Blake Lively que todas podemos ter

Ficou conhecida por ter interpretado Serena na série Gossip Girl, mas a atriz norte americana também se destacou na Moda, apostando em looks elegantes e memoráveis e sendo várias vezes eleita uma das mulheres mais bem vestidas de Hollywood.

Contudo, Lively, também chama a atenção pelo seu estilo no dia a dia, que tem inspiração no boho chic, e inclui marcas acessíveis. Numa das suas últimas saídas, Blake foi vista a usar um vestido da Mango em parceria com Chufy, a marca de Sofía Sánchez de Betak, que combinou com um sobretudo de riscas finas e umas sandálias castanhas.

O vestido usado pela atriz é comprido com um estampado clássica e de estilo boémio, perfeito para o verão. Com uma abertura nas costas e um decote profundo em V, esta peça é também mais apertada na cintura e tem mangas românticas com efeito balão. A nova linha da Chufy, da qual este vestido faz parte, é inspirada na ilha de Maiorca e utiliza tecidos sustentáveis.

Vestido da coleção Mango X Chufy

Este vestido custa €99,99 e está disponível no site da Mango.