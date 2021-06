Kika Cerqueira Gomes, Filipa Nascimento e Catarina Maia são os novos rostos da Calzedonia

Kika Cerqueira Gomes





Kika Cerqueira Gomes, um dos rostos da campanha de verão da Calzedonia.

O que significa para ti ser protagonista da primeira campanha Calzedonia Friends?





Significa verão, diversão e muito boa disposição.





Biquíni ou fato de banho?





Biquíni para um dia na praia, fato de banho para o por do sol!





Qual é o teu modelo favorito de swimwear desta campanha? Porquê?





É o modelo Mykonos porque tem uma qualidade incrível e porque me sinto superconfortável com ele.





O que é mais importante para ti na escolha de peças de swimwear?





O conforto, a qualidade dos materiais e, claro, a relação qualidade preço!





O que diferencia a Calzedonia das outras marcas de swimwear?









Calzedonia traz frescura, novos padrões e novos formatos todos os anos. Tem modelos muito próprios e é fácil estarmos na praia e conseguirmos identificar um biquíni Calzedonia, por isso acho que traz também uma identidade e uma linha muito própria.

Qual foi o melhor momento deste shooting para ti?





Foi estar ao lado da Catarina e da Filipa neste nosso incrível Algarve!





Qual a tua praia preferida em Portugal?





A praia do Ancão. Onde cresci e onde vou todos os anos!





Quais os teus essenciais de praia?





Biquíni, toalha, protetor solar, óculos de sol e o meu grupo de amigos e família!





Qual o teu plano perfeito de verão? Como é que normalmente passas a estação?





Viajar, sem dúvida! Quer seja em Portugal ou fora, sempre aproveitei o verão para descansar, para aproveitar os dias mais compridos e as noites quentes.





Como te descreverias numa palavra?





Divertida!





Qual é para ti a música que significa verão?





Ah tenho tantas! Não consigo especificar uma, mas desde que sejam alegres e mais "mexidas" fazem-me logo lembrar os momentos com amigos!





Qual é a tua altura favorita do dia, na praia?





É quando já estamos tão bem, tão bem que não apetece ir embora! Seja a meio da tarde ou no final do dia.





Qual o melhor acessório de praia?





Um bom saco de praia onde possamos levar tudo sem chatices.







Filipa Nascimento

Filipa Nascimento, um dos rostos da campanha de verão da Calzedonia.

O que significa para ti ser protagonista da primeira campanha Calzedonia Friends?





É um orgulho muito grande fazer parte desta família. Sempre admirei a marca e fazer parte da primeira campanha da linha jovem da Calzedonia faz todo o sentido para mim, porque acredito que tenho as características de uma Calzedonia Girl: ser descontraída, ter um espírito aventureiro e divertido!





Biquíni ou fato de banho?





Sou team biquíni!





Qual é o teu modelo favorito de swimwear desta campanha? Porquê?





Apaixonei-me logo pelo modelo Capri, foi amor à primeira vista. Acho que o modelo faz sobressair as curvas de uma mulher, é elegante e divertido ao mesmo tempo, tanto pela forma como assenta no corpo, como pelo padrão florido e os folhos. Essas para mim, são características essenciais para ser um biquíni de eleição.





O que é mais importante para ti na escolha de swimwear?





Procuro sempre um biquíni que não deixe muitas marcas e que seja confortável acima de tudo!





O que diferencia a Calzedonia das outras marcas de swimwear?









A Calzedonia junta as várias características que para mim são essenciais numa linha de swimwear : leveza, cor, conforto e classe. Não é fácil encontrar todas esta características noutra marca.

Qual a tua praia preferida em Portugal?





A praia dos Caneiros, em Lagoa, na cidade da minha mãe e onde vou todos os anos. Já visitei muitas praias em Portugal e nunca encontrei nenhuma tão bonita como aquela.





Quais os teus essenciais de praia?





Protetor solar, água e como sou uma pessoa que gosta de comer, não prescindo de uns bons snacks para me acompanhar.





Qual o teu plano perfeito de verão? Como é que normalmente passas a estação?





O verão é a minha estação preferida, sinto que é a altura do ano em que tenho mais planos e mais atividades, por isso, é difícil escolher só um plano, mas posso dizer que adoro um final de tarde numa esplanada acompanhado por caracóis e uma cerveja bem gelada.





Como te descreverias numa palavra?





Descontraída.





Qual é para ti a música que significa verão?





Stolen Dance de Milky Chance. Quando essa música passa na rádio, só me faz relembrar o verão!





Qual é a tua altura favorita do dia, na praia?





Sou uma rapariga de praia e, por isso, adoro chegar cedo e ficar até ao pôr do sol e desfruto de cada altura do dia.





Qual o melhor acessório de praia?





Uma garrafa de água, sem dúvida. Para mim é impossível passar um dia de praia sem uma garrafa de água







Como descreverias as duas amigas que protagonizam esta campanha contigo.



Companheiras de crime.





Catarina Maia

Catarina Maia, um dos rostos da campanha de verão da Calzedonia.

O que significa para ti ser protagonista da primeira campanha Calzedonia Friends?









É um enorme privilégio juntar-me à família Calzedonia , uma marca que me acompanha desde pequenina e pela qual tenho muito carinho.

Biquíni ou fato de banho?





Os dois! Embora adore biquínis também gosto muito de vestir um fato de banho ao fim do dia, por exemplo ver um por do sol de uma forma mais descontraída.





Qual é o teu modelo favorito de swimwear desta campanha? Porquê?





É o modelo Barcellona, pela versatilidade e pelas cores vivas que no verão tanto realçam o moreno.





O que é mais importante para ti na escolha de swimwear?





A originalidade das peças é a primeira coisa que prende a minha atenção. Depois a peça tem de ser confortável, assentar bem e, claro, ter uma boa relação qualidade preço.





O que diferencia a Calzedonia das outras marcas de swimwear?





A Calzedonia surpreende-me todos os anos pela originalidade das peças que apresenta. A coleção deste ano, em particular, superou as minhas expectativas. As peças têm ainda mais cor e o design está qualquer coisa do outro mundo!





Qual foi o melhor momento deste shooting para ti?





Adorei poder trabalhar com a Kika e a Filipa, é super fácil e divertido! Para além de toda a equipa ser incrível, quando assim é, o trabalho quase que se torna lazer. Foi uma produção muito boa.





Qual a tua praia preferida em Portugal?





É a praia de Galapinhos na serra da Arrábida, onde vou todos os anos e da qual guardo muitas memórias.





Quais os teus essenciais de praia?





Biquíni, toalha, protetor solar e um bom livro!





Qual o teu plano perfeito de verão? Como é que normalmente passas a estação?





O plano perfeito é passar o verão a viajar com a minha família e amigos! Durante o resto do ano torna-se difícil aproveitar os nossos e no verão tento ao máximo.





Como te descreverias numa palavra?





Descontraída.





Qual é para ti a música que significa verão?





É difícil de escolher só uma! Mas talvez a Be Honest do Burna Boy com a Jorja Smith.





Qual é a tua altura favorita do dia, na praia?





Final do dia, quando o sol se começa a pôr.





Qual o melhor acessório de praia?





Uns óculos de sol! Completam qualquer look de praia.





Descreve as duas amigas que protagonizam esta campanha contigo em um adjetivo.





Diversão (garantida)!!!