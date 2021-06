Natura inaugura loja no centro histórico de Lisboa

Multiculturalidade, sustentabilidade e Natureza são ideias que atravessam o ADN da Natura e que agora ganham forma numa nova loja em Lisboa. A marca brasileira, conhecida pelas suas coleções alegres e com referências vindas dos quatro cantos do Mundo, desenhou um espaço à medida dos seus valores.

Assim, o espaço segue normas amigas do ambiente, relativas à escolha dos materiais de construção mas também ao seu próprio funcionamento – por exemplo através da poupança de energia feita com a iluminação LED ou com um ar-condicionado ecológico, ajudando também a reduzir as emissões de CO2.

Para além da coleção de verão da Natura, a marca conta ainda com linhas para a casa e gifts.