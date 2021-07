Lady Gaga revela novo cartaz do filme House of Gucci

Ainda não estreou mas já está a dar que falar. O filme House of Gucci conta a história de vida da socialite Patrizia Reggiani (personagem de Gaga) e de Maurizio Gucci, neto do fundador da marca de moda, nos anos 90. Realizado por Ridley Scott, com argumento de Roberto Bentivegna, o filme retrata o casamento do casal e a luta pela custódia da Gucci passando pela traição e as teorias sobre o assassínio de Maurizio.

Patrizia Reggiani ficou conhecida por Lady Gucci devido às viagens de iate que fazia e à sua extravagância. Depois da morte do marido, do qual foi acusada, foi apelidada pela imprensa de viúva negra acabando por receber uma sentença de 26 anos.

Al Pacino no poster do filme `House of Gucci´ Foto: @indiewire

Lady Gaga irá contracenar com Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino, que também surgem em novos cartazes. A estreia de `House of Gucci´ está marcada para o final do ano.