Zara Home abre loja com coleções passadas em desconto e com cunho solidário

Tudo começou em 2002 quando foi criado o programa "for & from" – um projeto da Inditex que visa a interação social e laboral de pessoas com diferentes necessidades especiais. Em 2019, originou uma primeira loja internacional em Itália, e, agora, com a abertura no Freeport Lisboa Fashion Outlet, Portugal torna-se no terceiro país a integrar a iniciativa, que já conta com 16 lojas em todo o Grupo Inditex.

A integração das pessoas com necessidades especiais foi possível com a ajuda da Associação VilacomVida. Criada em 2016, foca-se em realizar um futuro mais autónomo e feliz para crianças e jovens com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, mas a associação não se fica só por aqui. Focou-se, em parceria com o grupo Inditex, em fornecer uma formação adequada, como conta à Máxima Filipa Pinto Coelho, fundadora e presidente da Associação. "A formação é feita em termos de competências, soft skills, de comportamentos, de rotinas, de poder ultrapassar eventuais obstáculos, por exemplo, técnicas para poder chegar a horas ao trabalho, perceber o caso de cada um e perceber como é a dificuldade em encontrar estratégias junto dos jovens, junto da sua família, sempre com um trabalho triangular, ou outro tipo de situações que muitas vezes têm uma história por trás, que implica um envolvimento e uma relação com a realidade familiar e extra também profissional destes jovens."

Por que é que é importante a criação de projetos como este? "Porque sem trabalho, sem dinheiro, não há autonomia, não há independência e não há inclusão", afirma a Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes. Acrescenta ainda, "há, de facto, cada vez mais entidades empregadoras com disponibilidade e com abertura para contratar, como é o caso aqui da Inditex, que tem essa visão da sua própria política de recurso humano e da própria política de expansão da loja Zara Home. Hoje, aqui, estamos a contratar e a integrar 13 pessoas com deficiência, com diferentes perfis cognitivos, pessoas com autismo, pessoas surdas, e que serão a vida desta loja."

O modelo de negócios torna-se autossustentável, beneficiando-se da venda a preços reduzidos de produtos de campanhas anteriores. Os lucros obtidos revertem integralmente para projetos sociais da Associação VilacomVida, colaboradora neste projeto. "Mas sem uma oportunidade profissional não há verdadeira independência", deixa como última nota a Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.



Esta nova loja da Zara Home situa-se numa das ruas principais do Fashion Outlet, encostada a lojas como Le Creuset e Mango. Conta com mais de 150 m2 de superfície comercial dedicada à exposição e venda das coleções de estações anteriores.