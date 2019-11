Em 2020 use um fato sem nada por baixo

Se pesquisar no Google como usar um fato sem nada por baixo, além das recomendações feitas aos homens, vai encontrar um leque de celebridades que optaram pela abordagem diferente ao clássico fato, bem como as versões que encheram as passerelles da Givenchy à Saint Laurent para a próxima primavera-verão.

A tendência reúne cada vez mais adeptas, de tal forma que o número de celebridades que se aventuram a usar blazer sem nada por baixo tem aumentado a olhos vistos. Não é algo inédito: Gwyneth Paltrow, por exemplo, usou uma versão mais decotada em 2013. No entanto, Miley Cyrus, Lady Gaga, Amber Valletta, Zendaya ou Kristen Stewart são algumas das celebridades que escolheram a combinação para a passadeira vermelha. Não só é uma forma feminina de usar um conjunto que pertencia tradicionalmente ao armário deles, é uma reivindicação do peito capaz de escapar à censura do Instagram. E, porque não, é também um truque eficaz no que toca a transformar qualquer fato numa versão mais sexy. Outra das responsáveis pela tendência é, inevitavelmente, Kim Kardashian, que lançou uma fita adesiva para levantar o busto e prevenir que se mexa, disponível em três tons de pele. Sob a promessa de não cair com o suor e aguentar até 12 horas, a rainha dos reality shows até postou um vídeo passo a passo de como este adesivo se aplica.

Se nos anos 80, com a ascensão da mulher a cargos de poder, triunfou o power dressing, e nos anos 90 os conjuntos oversized ganharam protagonismo, o começo desta nova década está destinado ao fato de peito livre. Emily Ratajkowski tornou o look viral, posando para os seus 24 milhões de seguidores no Instagram só de blazer e minissaia para promover a sua nova marca de roupa.