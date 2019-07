Lady Gaga lança linha de beleza alternativa

O mundo da música é definitivamente pouco para Lady Gaga. Depois de conquistar o Cinema com o seu papel em Assim Nasce Uma Estrela (2018), que lhe valeu um Óscar de Melhor Canção Original pelo tema Shallow, a cantora acaba de anunciar o lançamento de uma linha de beleza que estará à venda exclusivamente na Amazon.

A Haus Laboratories incluirá maquilhagem, perfumes, além de produtos para cuidados da pele como esfoliantes e máscaras faciais. Esta será a primeira grande marca do segmento exclusiva da gigante Amazon com previsão de lançamento para setembro deste ano e pré-venda a partir de 15 de julho. "A [Amazon] deu-me liberdade para construir a minha marca em torno de mensagens de autoaceitação e confiança. Jamais trabalharia numa marca de beleza que transmitisse insegurança e medo às pessoas. Mas sim libertação", revelou Lady Gaga em entrevista ao site Business of Fashion sobre a parceria.

No seu Instagram, a cantora partilhou um post associando o uso da maquilhagem ao poder e à possibilidade de cada pessoa se poder transformar no que quiser, reafirmando o seu compromisso em ir contra os padrões de beleza.

Veja o vídeo e as primeiras imagens da linha.