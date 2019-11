As tendências mais virais de 2019

O vestido da Zara

Hoje um fenómeno viral da internet, este vestido até teve direito a uma conta própria no Instagram que documenta a sua popularidade. Considerado por muitas a derradeira peça confortável que combina com tudo, é muito provável que já tenha visto o vestido branco às bolinhas pretas ou que até o tenha no armário.

Conchas

As conchas estiveram por todo o lado neste verão. Originalmente limitadas aos colares e pulseiras, este ano expandiram-se para os restantes acessórios, como carteiras e sandálias, acrescentando-lhes um toque de sereia.

Padrão cobra

Esqueça o padrão leopardo: o padrão cobra voltou mais forte do que nunca e vimo-lo em muitas coleções e lojas, de uma forma ou de outra. Nas imagens de street style, a tendência foi utilizá-lo em looks minimalistas, combinado com tons neutros.

Micro-carteiras

As malas pequenas reinventaram-se em modelos divertidos, das pérolas ao padrão crocodilo. Abundam os modelos que nos transportam diretamente aos anos 90, com o regresso da icónica Baguette, da Fendi, e as carteiras de mão reminiscentes da década de 2000, com padrões ou em pelo.

Ténis Statement

Enquanto o mar dos clássicos ténis brancos continua a provar a popularidade do calçado simples, houve bastante espaço para cores e padrões. Mesmo que não se tenha rendido aos ténis multicolor ou aos modelos mas arrojados, também a lembrar os anos 90, a verdade é que esta tendência também se manifestou pelo uso de várias cores mais suaves.

Brincos com padrão tartaruga

Declarada pelo Pinterest uma das maiores tendências de acessórios do ano (muito por causa do crescimento brutal das pesquisas), os brincos ‘tartaruga’ também são, de certa forma, um clássico reinventado. O padrão está em expansão para outros acessórios, até de volta aos óculos.

Pedras

Diamonds are (still) a girl’s best friend. Perfeitas para aprimorar qualquer look festivo, as pedrinhas continuam a brilhar em brincos compridos e simples. A grande surpresa foram os cintos brilhantes, para combinar com calças de ganga.