Diogo Miranda homenageia o Alentejo na nova coleção

A nova coleção de Diogo Miranda para a primavera/verão de 2021 é uma autêntica homenagem ao Alentejo. Descrita em comunicado de imprensa como "uma lufada de ar fresco e otimismo" junta essenciais do armário feminino, como a camisa branca ou o vestido preto à sofisticação habitual de Diogo Miranda.

As silhuetas são fluidas e elegantes e a paleta de cores das peças passou por elementos que lembraram o Alentejo "branco como as casas, bege como a areia, azul klein e amarelo como as linhas das casas, azul céu como a água e o céu num dia de sol,(...), preto e dourado como a linha da sofisticação."