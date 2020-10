As silhuetas fluídas e confortáveis de Alves/Gonçalves

A dupla de designers Alves/Gonçaves apresentou, durante o Portugal Fashion, uma nova coleção para a primavera/verão de 2021.



Esta coleção desperta a nossa atenção pelas camadas e a fluidez dos tecidos, que combinavam com as silhuetas largas e descontraídas. Os tons das peças são maioritariamente mais escuros, quase todos combinados com o preto. No entanto, também há peças claras e cheias de luz.

Este último dia do Portugal Fashion contou com Marques’Almeida, Alexandra Moura, Júlio Torcato, Hugo Costa, Concreto, Bloom Contest, Luís Onofre, Shoes+Bags e Alves/Gonçalves.



Manuel Alves e Manuel Gonçalves decidiram criar uma marca em 1984. O percurso destes dois designers, desde então, não tem parado. Apesar de serem especializados na criação de peças de vestuário, também já desenvolveram uma linha de cerâmica e uma de jóias e acessórios. Em 2008, até criaram um selo para os Correios de Portugal.



Veja abaixo algumas fotografias do desfile: