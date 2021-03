Da moda à arte, as melhores iniciativas para celebrar o Dia da Mulher

Uma campanha Pandora pela sororidade





Um livro pela igualdade



Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada acabam de lançar um novo livro, ilustrado por Susana Carvalhinhos, dedicado às questões de género no acesso ao trabalho, a ser lançado online no próximo dia 8. O livro, intitulado "O Longo Caminho para a Igualdade - Mulheres e Homens no século XXI", é destinado ao público infantojuvenil, e tem como objetivo combater preconceitos e desconstruir estereótipos de género associados às profissões, reforçando a ideia de que todas as profissões estão acessíveis a qualquer mulher e a qualquer homem e todas as mulheres e todos os homens merecem as mesmas oportunidades de carreira, independentemente do género. É uma iniciativa da iGen-Fórum Organizações para a Igualdade*, da qual a Auchan Retail faz parte, em parceria com a Imprensa Nacional, a editora pública portuguesa.



Dia da Mulher ilustrado (e solidário)



É uma iniciativa da

s receitas obtidas com a venda desta coleção serão doadas à Fundação Vicente Ferrer (FVF) para promover os seus projetos de igualdade de género no sul da Índia.

Mango x Ana Leovy

Para relembrar o infinito poder feminino e a união entre as mulheres, acelebra esta data especial com a apresentação da nova campanhaA par da campanha, para esta ocasião a marca destaca osdisponíveis na loja online. Veja os vídeos - que são três, e contam três histórias muito diferentes, mas que celebram a importância e o impacto de uma comunidade feminina inspiradora na vida da mulher.quis juntar-se a esta celebração com o lançamento de uma, em colaboração com a artista mexicana Ana Leovy . Esta coleção é formada por duas t-shirts e uma tote bag para a linha de Woman , que exibem ilustrações da artista e foram confecionados com materiais sustentáveis, e ana Leovy é uma jovem artista mexicana que trabalha principalmente com guache e acrílicos. A sua obra foca-se em celebrar a diversidade, criando histórias através de formas e cores inspiradas na moda, na cultura, nos sonhos e na vida quotidiana. A sua arte pretende representar personagens fortes e seguras de si mesmas, especialmente mulheres, que vivem em mundos vibrantes, que costumam ser uma fusão entre a vida real e a imaginação.