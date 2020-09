A ModaLisboa está de volta para uma edição especial

Ao contrário do que se costuma passar nos eventos da ModaLisboa, este ano, a pandemia de covid-19 atrasou bastante a indústria da Moda e deixou todos os colaboradores do evento a pensar como conseguiriam fazer uma nova edição do evento. Este ano, o lema é Mais, ou seja, "fazer mais".

Esta edição promete marcar pela diferença, segundo um comunicado publicado pelo site do evento, "a próxima ModaLisboa não é uma apenas Semana de Moda. É uma conversa, é uma procura, é uma busca, é uma discussão. (…) Vivemos numa equação por resolver e juntos podemos ser, vamos ser, a solução."

O projeto vai juntar a componente presencial à componente digital, para que realização do evento aconteça em segurança. Quando no calendário existirem momentos presenciais, estes decorrerão nos Jardins do Parque Eduardo VII, ao ar livre, e com limitação do número de pessoas. A ModaLisboa juntou-se com a Câmara Municipal de Lisboa para criar este projeto em multiplataforma e multiformato – através de uma nova aplicação móvel e para a televisão, e um website mais reforçado.

O lema deste ano reflete a pandemia, e como esta impactou o evento e a indústria este ano "Menos meios. Menos perspetivas. Menos pessoas. Menos saúde. Menos liberdade. Menos compra. Menos venda. Menos emprego. Menos rua. Menos portas. Menos abraços. Menos plataformas. Menos ar, menos." No meio de tanto que se perdeu, a Moda Lisboa, quis "Mais".