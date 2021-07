A primeira coleção de vestidos de noiva da Zara que vamos usar no dia-a-dia

Zara Bridal Lingerie Collection

1 de 6 Vestido em seda de amoreira, €79,95 2 de 6 Vestido comprido em seda, €129 3 de 6 Vestido comprido de seda, €99,95 4 de 6 Vestido de seda e renda, €79,95 5 de 6 Body, €49,95 6 de 6 Babuchas, €99,95

É uma coleção de, mas facilmente pode ser usada no dia-a-dia - pelo menos no que toca aos vestidos em seda e rendas que são as estrelas desta edição especial. Depois de ter lançado uma coleção de lingerie no último outono, uma novidade absoluta, a Zara lança agora a, dedicada às noivas deste verão, ou a todas as amantes de uma elegante lingerie em branco marfim. A cor, por tradição, das noivas.Da nova linha fazem parte bodys, kaftans, vestidos curtos e compridos, conjuntos de soutien e cuecas com ou sem ligas, pijamas, acessórios, e até sapatos, e os preços variam entre os €39,95 e os €129.