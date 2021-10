Charlotte Gainsbourg criou uma coleção para a Zara (e queremos tudo)

Filha da atriz Jane Birkin e do compositor e cantor Serge Gainsbourg, casal sensação da década de 1970, Charlotte Gainsbourg soube manter o legado de estilo para sempre perpetuado pelos seus pais. Os seus looks do dia a dia evocam autenticidade e despretensão. Já na passadeira vermelha, há toda uma sensualidade que lhe é inerente e que faz de si musa para designers como Anthony Vaccarello ou Nicolas Ghesquière, seja na Met Gala ou no Festival de Cinema de Cannes.

Agora, a estrela de Anticristo ou Ninfomaníaca e amiga de Marta Ortega, filha do fundador do grupo Inditex, aliou-se à Zara para criar uma coleção de peças-chave onde o denim predomina, aliado a uma gama de básicos variados, essenciais para o outono. Uma linha que celebra o je ne sais quoi do estilo francês, conseguido – aparentemente – sem muito esforço, mas totalmente impactante para quem quer que se cruze com o dito.

Charlotte Gainsbourg x Zara Foto: Zara

Nesta coleção, as linhas simples predominam e não há espaço para padrões. Depois, surgem materiais como o veludo ou o algodão orgânico, tudo em tons monocromáticos de preto, marrom ou verde tropa. Dos essenciais presentes na coleção destaque para um blazer longo preto, vários pares de straight jeans e um conjunto de t-shirts, tops e camisolas fluídas. Há ainda duas camisas oversized em denim e para complementar os looks aparecem acessórios como um cinto estreito e elegante, uns botins rasos de pele ou mocassins no mesmo material. No final, três peças básicas de lingerie pretas.

A coleção já está disponível no site da Zara e nalgumas lojas. Os preços variam entre os €5,95 e os €149.