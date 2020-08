Biquíni ao contrário, uma das tendências do verão

A modelo Kendall Jenner já publicou algumas fotografias com o "biquíni ao contrário", mas não foi a única. Tal como o nome indica, a tendência consiste em utilizar biquínis com decote triângulo, amarrando os fios à volta do corpo ou no pescoço, e, claro, ao contrário. Não há regras, mas muitas possibilidades.

Desde usar simplesmente o biquíni ao contrário a mudar o seu efeito original, esta desconstrução faz com que o biquíni se torne mais versátil, porque permite usar a mesma peça de várias maneiras diferentes.

A tendência foi criada pela modelo italiana Valentina Fradegrada, que começou por amarrar os fios no peito, em vez de os apertar ao pescoço. A modelo criou uma página de Instagram dedicada à tendência e até publicou já um tutorial.