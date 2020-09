De festival a oficina: o Iminente está de volta

"Não é um festival, mas continua a ser Iminente!" assim se lê no site do festival. Sim, é verdade, este ano o Festival Iminente não decorre como festival, devido à pandemia de covid-19, mas como "Oficina Iminente".

A Oficina Iminente, que começa hoje, dia 9, e acaba dia 19 de setembro, foi um projeto que nasceu para apoiar alguns dos setores mais afetados pela pandemia: a arte e a cultura. Ao ar livre, esta iniciativa com a curadoria de Vhils e da Underdogs e vai incluir atividades como workshops, talks, concertos e um parque de arte pública.

Tal como todos os eventos, este também vai ter normas de segurança de prevenção à covid-19, como o distanciamento social. Por essa razão, apenas os participantes dos workshops podem estar no local, e os concertos são transmitidos em streaming através do website do evento.

Nos workshops, o evento vai receber artistas como ±MaisMenos±, Chullage, Inês Tartaruga Água, Os Espacialistas, Piny. Orchidaceae., Trypas Corassão e Wasted Rita para ajudar os participantes a desenvolver as técnicas e o conhecimento para um processo criativo colaborativo. No final, os integrantes habilitam-se a ganhar três bolsas destinadas aos mais criativos. Para aderir a esta iniciativa, terão de preencher o formulário de inscrição neste curso, que se encontra no website do Iminente.

As talks vão consistir em conversas e debates com vários convidados que vão abordar temas relacionados com artes visuais e sustentabilidade, linguagens corporais e urbanismo, ativismo e linguagens sonoras. Vão haver quatro concertos transmitidos em direto pelo site do festival e os artistas escolhidos para oferecer a componente musical ao evento foram Chong Kwong, Mynda Guevara, Shaka Lion e XEH!. Em relação ao parque de arte pública, no Panorâmico de Monsanto vai ser o palco de artistas como Add Fuel, Aka Corleone, Francisco Vidal, Tamara Alves e Wasted Rita, com obras originais.

Os bilhetes para a Oficina Iminente estão à venda desde dia 26 de agosto na Ticketline, custam entre 35€ (workshop de um dia) e 100€ (workshop de três ou mais dias).

O evento, novamente patrocinado pela Super Bock Coruja, sendo a cerveja oficial do festival regressa como promotora da Arte Urbana. A Coruja é patrocinadora do Iminente desde 2018. Com um forte posicionamento ligado às artes, lançou recentemente a coleção de rótulos personalizados, em parceria com a Solid Dogma e nove artistas portugueses, ligação artística que surge desde o lançamento da marca, e que materializa a sua identidade criativa.

