Kate Middleton usou um vestido da Zara (que custa menos de €15)

Esta semana, a duquesa de Cambridge pertenceu ao painel de júris do "Hold Still 2020". um projeto comunitário que pretende discutir o impacto do covid-19 na comunidade através de uma exposição. Kate ficou encarregue de organizar e selecionar 100 fotografias, entre as 30 mil submetidas, para serem exibidas numa exposição de arte digital.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Aug 30, 2020 at 1:34am PDT

Num vídeo publicado no seu Instagram, de uma videoconferência com o resto dos jurados, Kate vestiu um vestido com um padrão floral (um dos padrões que vemos habitualemente na duquesa…). No entanto, o que é surpreendente é o preço da peça de roupa – menos de 15 euros (€12,99 nos saldos).

Este vestido é da coleção de primavera de 2020 da Zara. O vestido está esgotado, no entanto, em saldos, esteve à venda por 13 dólares, um preço bastante acessível.

Kate Middleton é conhecida por usar roupas com preços mais "aceitáveis" de marcas como a J Crew e a Michael Kors – no entanto, este último "look" é das escolhas mais "simpáticas para a carteira" de sempre. Kate reutiliza as peças de roupa do seu armário, por isso, é de esperar que o vestido se mostre novamente.



Conheça, na galeria abaixo, as marcas preferidas da Duquesa de Cambridge.