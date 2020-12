Todos os presentes de moda num só lugar

É inevitável: a quadra natalícia exige de nós uma criatividade enorme e também algum grau de stress, até para os mais organizados. É que há sempre aquela pessoa na família que nos deixa sem ideias: a mãe que quer ser surpreendida todos os anos, a sobrinha que cresceu depressa demais ou o tio que já tem tudo.

A Cortefiel reuniu, por isso, todas as soluções de que precisamos e ainda não sabemos. A cada coleção, a marca de moda procura superar-se. Para este guia de presentes, aliou a elegância intemporal das suas peças ao conforto que a época pede, mas também à consciência ambiental que o mundo exige, sem esquecer um olhar sob o futuro, na forma de inovação.

Na coleção feminina, há uma aposta nas malhas: em jersey com um toque de lurex ou mesmo malha perlada. Nos agasalhos, destacam-se as opções ecofriendly, com fibras recicladas e claro, à prova de água. Também os casacos mais tradicionais com tecido bouclé são feitos a partir das mesmas fibras e nem os ponchos com estampagem aos quadrados, própria da época, faltam. O calçado pode ser uma prenda segura e segue as tendências da estação: pode escolher entre sneakers de sola ultralight, saltos quadrados e botas de camurça nos mais variados estilos.

Uma coleção muito cozy

Muito em linha com a situação de pandemia vivida, surge também a coleção feminina Enjoy Home, com peças de homewear para poder oferecer a quem trabalha a partir de casa. Espere artigos em malha, bem suaves ao toque. Para dormir, há um pijama com polka dots.

Coleção feminina Enjoy Home

Já para eles, uma novidade: os coletes e blusões com tecnologia THERMOLITE. São peças com alcolchoamento térmito ultraleve e, mais uma vez, confecionadas com fibras recicladas. Da mesma forma também os casacos técnicos de quatro bolsos de lã com micro-estampagens, uma outra opção de presente. Por fim, um clássico que nunca desaponta: os pijamas. Aqui 100% de algodão.