Presentes de natal até €25

Duo shampoos de gengibre, €15, The Body Shop

Vinho Vinhas do Sabor Branco 2019, €18, Vale D. Maria

Vela de figo e cipreste, €22, OSYNLIG em co-criação com Ben Gorham, Ikea

Pasta de dentes natural, €13,89 The Bam & Boo

Pack Girls Night Out, €22,65, Nivea

Livro, €17,50, As estradas são para ir, Márcia, Editora Planeta

Edição limitada em vinil de Véspera com booklet de 4 páginas com letras incluídas, €18, Clã

