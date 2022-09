/

Motomami: do motocross para o guarda-roupa

Com o lançamento do álbum 'Motomami', de Rosalía, afirmou-se a tendência que promete chamar a atenção neste outono. Há tops corpete, óculos com formatos aerodinâmicos, cargo pants, cinturas ainda mais descaídas e biker jackets curtos para que se divirta sem medos.