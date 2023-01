/

Especial tendências outono/inverno: lingerie à vista

Madonna marcou e continua a marcar gerações. Todos nos lembramos do livro 'Sex' ou do look icónico com assinatura de Jean Paul Gaultier para a tour Blond Ambition, em 1990. Afirme-se e traga o que costuma estar escondido para fora, a lingerie pode ser a sua armadura diária.