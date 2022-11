/

Especial tendências outono/inverno: Xena, a princesa Guerreira

Em 1995, 'Xena, a Princesa Guerreira' passava nas televisões nacionais. Com músculos que impunham respeito e um look que gritava poder, a personagem inspira agora peças em couro trabalhadas de forma rude. Há corpetes, calças, cintos grossos ou adereços metálicos, sempre com um piscar de olhos à sensualidade.