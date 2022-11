Entrámos no closet de Mafalda Patrício e ela mostrou-nos o melhor look de outono

View this post on Instagram A post shared by Mafalda Patri´cio (@mafaldapatricio)

Desde sempre, a moda era uma grande paixão da minha avó paterna e passou-me esse gosto. As lembranças que tenho de infância são os nossos passeios para ver montras ou as idas às lojas. A minha avó passava a horas a falar-me das coleções e a mostrar-me como se usavam as peças, explicava-me o valor que algumas peças mais clássicas têm, ensinava-me sobre a importância da qualidade dos tecidos. Em casa, ficávamos horas a ver a Hola e divertíamo-nos imenso com os seus comentários sobre quem estava bem, ou quem estava péssimo. Ainda bem que pudemos partilhar todo esse tempo e se há coisa que a minha avó me transmitiu foi a importância da qualidade, mais do que a quantidade. Ensinou-me sobre o valor das peças e a importância de as estimar e de cuidar delas.É muito espontâneo, porque depende sobretudo do mood em que acordo ou do que vou fazer naquele dia. Mas, obviamente, que enquanto criadora de conteúdos ou se tenho algum evento importante, programo de acordo com o que funciona melhor para a ocasião. Qual é o maior truque de estilo de sempre? Sabermos o que nos favorece e, acima de tudo, estarmos confortáveis. É o maior clichê de sempre, mas o desconforto não é sinónimo de elegância.Não gosto de dizer nunca. Mas não gosto de saltos de agulha muito altos.Neste inverno, todas as peças da minha coleção com a BYOU, porque consegui, em colaboração com a Patrícia Gouveia, criar peças à minha imagem e com que me identifico muito, que consigo combinar com quase todas as outras peças do meu armário, pelas cores vivas, e porque são muito versáteis, dão para qualquer ocasião.Livre. Não sou muito de seguir as últimas tendências, simplesmente, gosto de me divertir com as minhas escolhas e de me sentir com elas, adoro cores, combinar tecidos e padrões que, provavelmente, à primeira vista não têm nada a ver.As minhas peças mais especiais não têm sequer preço, porque são alguns anéis e algumas coisas que guardei da minha avó. E essas eu mantenho religiosamente e, felizmente, não encontro outras iguais.