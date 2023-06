Baratos e arrasadores! Espreite os looks perfeitos para o verão

Com a chegada do calor, os tecidos leves e as cores vibrantes são um must. Chegou a hora de dizer oficialmente adeus aos casacos e às camisolas e olá aos tecidos frescos e fluidos. As opções são infinitas: saias ou vestidos – curtos, midi, compridos –, tops de todas as formas e feitios, calções… Nos pés, sandálias ou chinelos para andar bem mais confortável. E para dar o toque final... os acessórios a perder de vista! Na SHEIN – a loja online que tem todas as peças tendência –, encontra os staples deste verão.

Aqui deixamos algumas sugestões que gritam verão (!), diversão e muito, muito calor. Descubra a nova coleção de verão SHEIN e entre na nova estação com o guarda-roupa preparado para os dias mais quentes que se avizinham.

Para um fim de tarde na praia

Privilegiar o conforto não é sinónimo de um look menos arranjado. Se a opção go to não é um vestido ou uma saia e prefere optar pelo conforto de umas calças, estas são as ideais para si. Arejadas, leves e fluidas, perfeitas para qualquer evento, quer precise de se vestir mais chic ou mais descontraída. As calças estilo pantalonas são intemporais e primam pela versatilidade.

Calças wide leg SHEIN, €23

Simples, elegantes e com uma cor que as permite com várias peças que já tenha no armário. Seja com uma camisa com um padrão mais arrojado, ou com um top mais discreto. Qualquer opção funcionará na perfeição. Não podiam ser mais perfeitas para esta estação. Com cores quentes e material acetinado, vai destacar-se facilmente sem ter tido de se esforçar!

Calças wide leg SHEIN, €15

Para a época de cerimónias

Está aberta a temporada dos casamentos e batizados. Bem sabemos o que isso significa: stress para encontrar o look ideal. Vestidos midi ou compridos são sempre uma escolha segura. Mais discretos ou com estampados coloridos e diferentes... Basta complementá-los com os acessórios certos e estará pronta para qualquer evento! Aqui deixamos duas opções. Uma para as fãs da simplicidade e outra para aquelas que gostam de marcar pela diferença.

Vestido sem costas, €21 Vestido floral, €34

Girls night out!

Que há de melhor do que um jantar divertido com amigas, seguido de uma boa saída à noite? Brilho e glamour são as palavras de ordem e, por isso, temos duas sugestões que certamente vão entrar na lista de opções para a próxima girls night out. A saia lilás combinada com o blazer branco cropped é o match perfeito. Capriche nos acessórios para elevar o look e estará pronta para arrasar. De forma simples, mas sofisticada, este é o que combina elegância e simplicidade.

Mas se a sua onda forem mais os vestidos, veja só este dourado! As cores metalizadas pedem festa e diversão. Irreverente e com muito brilho, não vai deixar ninguém indiferente. Prepare-se para os elogios e para as perguntas sobre onde o encontrou…

Blazer assimétrico, €29 Saia assimétrica, €21 Vestido assimétrico, €18

Tudo e mais alguma coisa

No universo SHEIN não encontra apenas esta coleção de verão. Há uma lista infindável de categorias repletas de artigos com os quais facilmente se perderá.

Biquínis e fatos de banho Roupa para criança Lingerie e loungewear Sapatos e bolsas Vida em casa Beleza e saúde Eletrónicos Eletrodomésticos

Com descontos imperdíveis

Deixámos o melhor para o fim… um dos traços característicos da SHEIN – que faz dela a loja online mais comentada na rede social TikTok – são os preços baixos. Além disso, ainda tem promoções o ano inteiro, algumas delas com descontos até aos 90% e ainda descontos mediante o valor da compra.

15% de desconto em compras acima de 19€ 20% de desconto em compras acima de 59€ 25% de desconto para compras acima de 99€

Mais pontos = mais descontos

Mas há mais! Na app da SHEIN pode ganhar pontos que se convertem em descontos nas compras que efetuar. Deixamos algumas formas de os colecionar:

Por cada encomenda (pontos efetivos depois da confirmação de entrega) Avaliação de produtos Comentar em artigos Publicar uma review do artigo que recebeu

Pode receber até 8 mil pontos diariamente. Cada 100 pontos significa €1 que pode descontar em artigos da loja. É possível reduzir o valor da compra na SHEIN até 70%. Basta tirar uns minutos para angariar os pontos necessários! Mas atenção… se não forem usados dentro do prazo requerido, podem expirar. Por isso, é importante estar atenta e agarrar as oportunidades.

Aproveite as nossas sugestões e entre no verão em grande e cheia de estilo. Os 10% de desconto estão garantidos na primeira compra. Save money, live in style! Descubra todas as novidades em SHEIN.