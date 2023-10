Cinzento, a cor da estação em 5 looks

LOOK 1



Look 1 Foto: DR

1.Camisola, €1400, Prada; 2. Mochila, €6700, Chanel; 3. Sabrinas The Premiere, €270, Josefinas; 4. Saia, €34,99, Only, no El Corte Inglés; 5. Óculos de sol, €420, Loewe; 6. Eau de parfum Libre Absolu Platine, 50ml, €147, Yves Saint Laurent na Douglas.

LOOK 2



Look 2 Foto: DR

1.Colete, €29,95, Zara; 2. Calças, €295, Pinko; 3. Relógio Rainbow, €119, Eletta; 4. Carteira lady D-Joy, €4600, Dior; 5. Sapatos, €109,90, Zilian; 6. Eau de parfum Ode to Dulness, 100ml, €125, Juliette has a gun, na Perfumes & Companhia.

LOOK 3



Look 3 Foto: DR

1.Chapéu, €23,99, Parfois; 2. Jumpsuit, €789, Max Mara; 3. Pulseiras Pandora Signature Pavé Bold, €79 (cada), Pandora; 4. Eau de parfum Un Paseo por Madrid Rosaleda, 100ml, €250, Loewe; 5. Óculos de sol, €605, Jacques Marie Mage, em mythersa.com; 6. Ténis Riley W Runner, €129,90, Ambitious; 7. Carteira Pop Tous La Rue, €95, Tous.

LOOK 4



Look 4 Foto: DR

1.Boina, €9,99, Parfois; 2. Cardigan, €119,99, Mango; 3. Escapulário Palms, €79, Mesh; 4. Eau de parfum Devotion, Dolce & Gabbana (preço sob consulta); 5. Calções, €25,95, Zara; 6. Carteira Roseau Essential XS, €250, Longchamp; 7. Botas Awakening Grewy, €518, Luís Onofre.

LOOK 5



Look 5 Foto: DR

1.Blusão, €295, All Saints; 2. Óculos des sol, Cierzo (preço sob consulta); 3. Vestido, €49,99, Mango; 4. Brinco, €890, Alexander McQueen; 5. Carteira, €89,95, Massimo Dutti; 6. Botas Premium, €220, Timberland. 7. Eau de Toilette Omnia Crystalline, 100ml, €135, Bulgari.