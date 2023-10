Tudo o que vai acontecer na ModaLisboa à La Carte

Falta pouco para começar a 61ª edição da Lisboa Fashion Week, que decorrerá nos dias 5, 6, 7 e 8. Salvo raras (mas honrosas) excepções, vai ter lugar no Pátio da Galé e nas Oficinas de São Lázaro. Desta vez, a programação chega-nos como metáfora gastronómica: chama-se ModaLisboa à La Carte. Há entradas, especialidades e sobremesa. E o mais certo é que acabemos o fim-de-semana a lamber os dedos e a chorar por mais.

Neste menu de iguarias, há desfiles, como não podia deixar de ser, mas há muito mais: apresentações, conversas, networking e pitch sessions. Tudo o que faz falta para uma perpetiva integrada da moda, seja do ponto vista de quem a cria, de quem está a começar como criador, de quem a compra, de quem a veste, e, acima de tudo, de quem se entusiasma com ela.

Cardápio da ModaLisboa à La Carte Foto: DR

O primeiro dia, no feriado do 5 de outubro, começa nas Carpintarias de São Lázaro, com as Fast Talks. Eat Your Greens será uma conversa voltada para a sustentabilidade no setor, focada no que está a ser feito, em termos de inovação, para mitigar a crise climática e tecer soluções que garantam um futuro para a indústria. Já em Spill The Tea, oradores nacionais e internacionais falam sobre como ser criativo e construir uma marca, sublinhando que, mesmo em tempo de excesso de partilhas nas redes sociais, para ter uma voz, não é preciso gritar. Joana Barrios será a moderadora das duas Fast Talks. Decorrem a partir das 17 horas e terão livestream nas plataformas digitais ModaLisboa. A entrada é gratuita, mas carece de registo.

No mesmo dia, também nas Carpintarias de São Lázaro, é inaugurada a exposição Workstation New Media, com obras de artistas convidados e finalistas do open call – uma exposição onde inteligência artificial, performance, 3D, som, media interativos e tecnologias emergentes são portais para o que move a sociedade. Pode ser visitada entre as 12 e as 19 horas e está patente até dia 8 de outubro. A entrada também é gratuita.

No dia 6, segundo dia do evento, decorre o concurso Sangue Novo, com 10 projetos/coleções que têm uma preocupação transversal com a utilização de processos de confeção com menor impacto ambiental. Além do habitual recurso a deadstock e upcycling, os jovens designers utilizam estampados feitos a partir de processos naturais, recorrem a mono-materiais, fibras naturais, materiais recicláveis e impressões 3D. O vencedor ganha um Master em Fashion Brand Management no Istituto Europeo di Design, em Florença, no valor de 24 mil euros, mais uma bolsa de 4 mil euros.

No sábado, dia 7, prosseguindo com a metáfora gastronómica, entramos nas especialidades, com desfiles de Luís Buchinho, Ricardo Andrez, Nuno Baltazar, Kolovrat, Carlos Gil, entre outros. No dia 8, último dia do evento, a passerelle vai encher-se com as criações de Buzina, Valentim Quaresma, Luís Carvalho, Gonçalo Peixoto e Dino Alves. A maioria dos desfiles decorre no Pátio da Galé. Pelo meio haverá pausas para cocktails, pitch sessions, apresentação de novos designers, uma visita ao estúdio de Constança Entrudo, e a antestreia do filme Domínio Obscuro, a nova criação de Daniel Gorjão para a RTP2, que celebra o centenário de Eugénio de Andrade.

Terminadas as especialidades, a sobremesa só podia ser uma: festa de arromba para marcar o encerramento. Para o ano há mais.