São cada vez mais as adeptas do mindfulness e de um estilo de vida saudável. Sabemos que parte da motivação para praticar qualquer desporto ou atividade está no bem-estar que vem do que temos vestido e dos acessórios que utilizamos. A pensar nisso, a Prada lançou uma esteira que promete fazer furor em todas as aulas de yoga. Três dos novos modelos apresentam o padrão da flor de hibisco, em vermelho-cereja, verde-tropa e azul, enquanto o quarto tem o icónico padrão de banana que brilhou na coleção de primavera da Prada, em 2011.