São a receita infalível para aqueles dias em que nos sentimos em baixo sem razão aparente! As peças coloridas da MYF são o que precisamos para receber um boost de energia positiva e autoestima. Focada sobretudo nas malhas, a MYF aposta em jacquard, intarsia, bordados, aplicações, detalhes e fantasias, sempre acompanhadas de muita cor e padrões.

Esta marca made in Italy destaca-se por atravessar gerações, adaptando-se aos novos tempos sem perder a sua essência. Chega agora a Portugal pela mão de Graça Costa. Descubra-a no seu showroom, no Candal Park, em Gaia.