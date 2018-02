A Pulp Fashion já abriu as inscrições para o curso de Jornalismo de Moda, que terá início a 29 de março. A formação, lecionada pela jornalista Rosário Mello e Castro, alia a teoria a uma forte componente prática (online e offline) e reúne as principais bases para quem quer seguir jornalismo de moda ou tem curiosidade em relação a esta área. Os alunos vão aprender a estruturar os vários textos jornalísticos, da notícia à reportagem, descobrir como é o dia a dia na redação, saber o que fazem os editores e como é a relação das revistas com as marcas e os designers. Vão ainda fazer entrevistas e aprender a escrever para diferentes plataformas: print, online e redes sociais.

O curso contará ainda com a colaboração de outros insiders da indústria, como a designer Alexandra Moura, o diretor de comunicação da Inditex, Pedro Vidigal, e Susana Chaves, ex-editora de Beleza da Vogue Portugal e autora do blogue Beauty Airlines.