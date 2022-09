De Milão para o mundo. Benetton revela nova coleção em desfile

A par desta, a marca lança ainda uma mini coleção cápsula, "O novo uniforme da Benetton", composta por carteiras e sapatilhas em couro ecológico, bonés e sweatshirts, está à venda desde 15 de setembro em lojas mundialmente selecionadas.

O primeiro desfile depara a aconteceu durante a semana de moda de Milão, na loja da Corso Buenos Aires - cuja disposição física também foi obra do arquiteto e designer recém eleito para diretor criativo da marca italiana. Um ato simbólico mas expressivo, que acabou por fortalecer esta primeira colaboração do artista para a Benetton."Be Everthing" é uma coleção sem género, para vestir todos os corpos e moods, inspirada no universo colorido das frutas, em tons que vão do mais garrido ao pastel. Um registo que se identifica na perfeição com o espírito cool e divertido da marca, que nunca se poupou no uso da cor e da sua diversidade. A começar pelos tecidos, como as malhas, o algodão vichy e o nylon, e terminando nas riscas universitárias, no color blocking e nos estampados - as frutas estão em todo o lado, das cerejas às pêras.