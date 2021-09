Dua Lipa estreia-se na passerelle com Versace

Dua Lipa vestiu a coleção da primavera/verão de 2022 da Versace, apresentada na Milan Fashion Week. A

jovem de 26 anos, que já tinha sido rosto da campanha de outono/inverno da marca, abriu o desfile e usou dois looks, um sedutor conjunto preto com alfinetes e sandálias de plataforma e um vestido rosa choque com glitter.



A cantora pop surgiu no fim do desfile ao lado de Donatella, para quem também desfilaram Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Precious Lee, Lourdes Leon ou Naomi Campbell.