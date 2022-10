"A confiança nunca sai de Moda". Uma lição de estilo com Naomi Campbell

Ícone intemporal de Moda, a supermodelo dos anos 90, hoje com 52 anos, continua a protagonizar desfiles e campanhas de Moda e Beleza e a desfilar durante as principais fashion weeks. A mais recente - Brasserie Hennes, para a H&M - faz parte da coleção outono/inverno da marca sueca e tem como cenário Paris, uma das cidades preferidas de Naomi Campbell, como a mesma contou em entrevista.

O que é que a entusiasma mais quando vem a Paris?

Paris sente-se como um lar longe de casa. Há muitos anos que visito a cidade por prazer e trabalho, e há muitos rostos e lugares familiares aqui. Adoro as luzes cintilantes, os lugares ao ar livre, o romantismo da margem do rio e visitar todos os sítios onde costumava ir.

Naomi Campbell na campanha Brasserie Hennes da H&M Foto: H&M

Quais são os seus locais de jantar de eleição em Paris? Alguma brasserie?

Paris tem tantos restaurantes fantásticos; faz parte do encanto da cidade. Mas se tiver de escolher um? A Brasserie Lipp. É um clássico tradicional parisiense, com ótima comida e paredes de madeira escura que nos envolvem num canto acolhedor. É um dos meus bairros preferidos, e que em tempos era conhecido pelo seu charme boémio.

Qual é a sua peça de Moda preferida?

Não sei se conseguiria escolher um favorito, mas tenho uma propensão para os acessórios. Alguns dos meus amigos e designers muito talentosos criam as carteiras mais bonitas, às quais não resisto. Tenho muita sorte em conhecer e amar algumas pessoas incrivelmente dotadas, daí os acessórios incríveis - sapatos, carteiras ou joias nunca estão longe [de mim].

Coleção outono/inverno da H&M Foto: H&M

Qual é o seu outfit go-to para um jantar?

Amo a alfaiataria clássica com um twist. Visto frequentemente um fato de blazer e calças ou um casaco gabardine desestruturado. E combino-os com um fantástico par de saltos ou um colar statement, é uma aliança vencedora para mim.

Na campanha, vêmo-la a celebrar com amigos - como gosta de passar o tempo com os seus amigos?



Receber amigos e familiares em casa, estar em boa companhia e pôr a conversa em dia durante o jantar é sempre especial para mim. Acolher e cuidar daqueles que são importantes para nós é um privilégio.

Coleção outono/inverno da H&M Foto: H&M

Qual é a tendência de Moda mais interessante que viu ultimamente?



O ressurgimento da estética dos anos 2000, claro, é divertido de se testemunhar, mas gosto pessoalmente de cores fortes e vestidas em bloco. O look total de apenas uma cor forte chamou-me a atenção.

Qual é a tendência que nunca irá sair de Moda?

Confiança. A confiança para se usar aquilo que nos faz sentir bem, no matter what. Isso é intemporal.

Coleção outono/inverno da H&M Foto: H&M

Qual é a sua estação preferida no que toca à roupa?



Adoro um casaco statement. [Os bons casacos] são ótimas peças de investimento, e é uma oportunidade de vestirmos uma peça que passa uma afirmação ou que mostra a nossa personalidade, por isso digamos, que gosto mais do inverno!



Quais são os seus essenciais de outono?



Penso que ter um guarda-roupa com peças macias e quentes, que possam ser combinadas e vestidas em camadas é fundamental. Essa é a base, e depois intercalamo-la com peças fortes, tais como uma malha forte, um estampado forte ou um acessório fabuloso. Uma combinação de conforto e estilo é o que funciona melhor.

Coleção outono/inverno da H&M Foto: H&M

Qual é a sua peça favorita da nova colecção da H&M?

As malhas mais grossas são fantásticas, mas o vestido laranja-queimado com decote é uma peça especial. É perfeito para todas as ocasiões, e o ombro exposto dá-lhe um toque de excentricidade.

Como é que combinaria a sua peça da H&M preferida para um jantar de festa?

Esse vestido é um ótimo ponto de partida, e a gabardina por cima é obrigatório, tal como as botas slouchy acima do joelho - são peças perfeitas para a transição dia-noite.