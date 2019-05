A diversidade numa camisola da Benetton

Depois de ter lançado no mês passado a coleção-cápsula Somewhere over the rainbow" da sua linha unissexo, a United Colors of Benetton afirma-se mais uma vez como uma marca que celebra a diferença. Desta vez, a nova campanha da etiqueta italiana traz a mesma peça vestida por duas pessoas completamente diferentes, sinal de igualdade e uma forma de desafiar quem compra a olhar para a moda de outra forma.

Nas imagens, vemos um homem e uma mulher. Ele é Luciano Benetton, de 84 anos, italiano e um dos fundadores do Grupo. Ela é Ayak Mading, de 18 anos, modelo sudanesa. Diferentes no género, na idade na e cor da pele, mas com o mesmo sorriso de quem tem o olhar no futuro, como explica a marca em comunicado. Prova de que os opostos podem ser extremos, mas a igualdade da beleza é incontestável.