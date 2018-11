Arte, cinema, moda e entretenimento voltaram a reunir-se no LACMA – Los Angeles County Museum of Art – para mais uma edição da Gala Anual de Arte e Cinema. Pelo oitavo ano consecutivo, a administradora do museu, Eva Chow, e o ator Leonardo DiCaprio foram os anfitriões da iniciativa que, desde o primeiro dia, conta com o apoio da Gucci. Por isso mesmo, a red carpet encheu-se de looks da marca italiana, vestidos por nomes como Dakota Johnson ou Miranda Kerr.