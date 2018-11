Pharrel Williams vai desenhar coleção para a Chanel

Ao fim de quatro anos como rosto de várias campanhas da Chanel, Pharrell Williams passa de modelo a designer e cria uma coleção cápsula para a marca francesa.

Composta por roupa e acessórios, as propostas só serão apresentadas a 29 de março de 2019, na Coreia do Sul, e só estarão disponíveis no resto do mundo a partir de 4 de abril. A notícia foi dada após o primeiro desfile da Chanel em Banguecoque, Tailândia (para apresentar a coleção cruise) no qual Pharrell esteve presente.

A ligação do artista com o mundo da moda já não é nova. Para além da ligação com a Chanel, Williams já colaborou com designers e marcas como a Louis Vuitton, a Nike, a Adidas ou a Comme des Garçons.