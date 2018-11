É uma tendência intemporal, mas que se reinventa para este outono-inverno com originalidade e elegância. A nova coleção cápsula em lã e mohair da United Colors of Benetton é um bom exemplo disso, aliando a cor e a energia dos anos 80 a algumas inspirações no punk.

O pormenor está nas mangas de camisolas e vestidos, que chegam em versões largas, curtas, compridas ou de três quartos. Também os gorros e os lenços apostam na irreverência dos padrões, para acrescentar um pormenor colorido aos looks de todos os dias.