A propósito do Dia Internacional dos Direitos das Crianças, a Louis Vuitton dá continuidade à parceria que tem com a UNICEF e lança a nova pulseira Silver Lockit, desenhada pela atriz Sophia Turner.

A data assinala-se a 20 de novembro e tem como principal objectivo chamar a atenção para a luta pelos direitos das crianças, ajudando-as a atingir o seu potencial. No seguimento da campanha #MAKEAPROMISE, a Louis Vuitton, convidou a atriz inglesa Sophie Turner, conhecida pelo seu papel na série de televisão Guerra dos Tronos, para desenhar a peça. Com o intuito de dar sorte às pessoas a quem os fundos se destinam, conta com um cordão entrelaçado vermelho e branco e está adornada com um pendente circular com uma ilustração de um coelho, inspirada numa das recentes tatuagens de Turner.

Ao adquirir a Silver Lockit, está a apoiar a angariação de fundos para a UNICEF, contribuindo para os esforços de ajudar crianças que se encontram em situações vulneráveis. Desde o lançamento do Silver Lockit em 2016, a parceria angariou mais de cinco milhões de dólares (cerca de quatro milhões e trezentos mil euros) em prol da UNICEF.

