Como foram descobertas as maiores supermodelos do mundo?

Naomi Campbell

Tinha apenas 15 anos quando foi descoberta por Beth Boldt da agência Synchro. "Uma mulher veio ter comigo e perguntou-se se já tinha pensado ser modelo. A minha mãe queria que eu terminasse a escola mas como fazia as coisas à minha maneira, algumas semanas depois fui ter com a Beth, ela maquilhou-me, levou-me para o telhado com o uniforme da minha escola e fotografou-me a preto e branco. A minha mãe acabou por permitir que eu fosse modelo desde que isso não interferisse com as aulas". Naomi Campbell tornou-se um ícone dos anos 90 e numa inspiração para várias mulheres.

Gisele Bündchen

A modelo mais bem paga do mundo de acordo com a revista Forbes foi descoberta enquanto fazia compras em São Paulo. Gisele tornou-se numa das mais bem-sucedidas supermodelos do mundo depois de fazer o desfile da primavera de 1998 de Alexander McQueen aos 18 anos. Participou ainda em filmes como O Diabo Veste Prada e Táxi, e, mais recentemente, escreveu o livro Lições: O meu guia para uma vida feliz.

Karlie Kloss

Karlie foi descoberta enquanto estava às compras num centro comercial em St. Louis e aos 15 anos fez sua estreia na semana da moda de Nova Iorque a desfilar para Calvin Klein. Desde então, a modelo percorreu as passerelles de Nova Iorque, Londres, Milão e Paris, para além de protagonizar campanhas de marcas como Oscar de la Renta, Versace e Diane von Furstenberg. Em 2015, criou um programa de bolsas de estudo, o Kode with Klossy, que incentiva jovens a aprender sobre tecnologia.

Christy Turlington

Christy foi fotografada aos 14 anos enquanto andava a cavalo na Flórida e, apenas um ano depois, estava a caminho de Paris. Foi rosto de algumas das mais icónicas campanhas da Calvin Klein, Chanel, Versace e muito mais, ao mesmo tempo que desfilava ao lado de Kate Moss ou Naomi Campbell. Em 2014, foi nomeada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela revista Time.

Kate Moss

Descoberta enquanto discutia com o pai no aeroporto JFK em Nova Iorque, Kate Moss tinha 14 anos quando começou a colaborar com a Calvin Klein, acabando por se tornar uma das modelos mais requisitadas do final dos anos 90, tanto pela sua beleza como pelo seu estilo. Continuou a desfilar depois dos anos 2000, desenhou coleções de roupa e colabora frequentemente com a Vogue inglesa. Recentemente criou a Kate Moss Agency, para jovens modelos e criativos

Cara Delevingne

Através da irmã, Poppy, a modelo conseguiu assinar contrato com a Storm Model Management em 2009 e fez a sua primeira campanha para a Burberry aos 18 anos de idade.

Jourdan Dunn

Jourdan foi descoberta aos 15 anos enquanto fazia compras numa loja da Primark e foi abordada por um agente da Storm Management, a mesma agência que descobriu Kate Moss. Aos 16 anos, já desfilava para marcas como Ralph Lauren e Marc Jacobs.

Linda Evangelista

Outra das supermodelos que revolucionou os anos 90, Linda fez um curso de moda em Ontário, no Canadá e, aos 16 anos, foi escolhida por uma agência japonesa para ir trabalhar no país durante o verão. Tornou-se uma das modelos mais icónicos e influentes dos anos 90 e já foi capa em mais de 700 revistas.

Alessandra Ambrosio

A brasileira começou a participar em concursos de moda aos 12 anos e, quando completou 14, foi escolhida como finalista para a competição nacional Elite Model Look. Depois disso não parou e além de aparecer em grandes campanhas de moda para a Balmain ou a Dolce & Gabbana, é conhecida pelos desfiles e campanhas para a Victoria's Secret.

Candice Swanepoel

A sul-africana foi descoberta inesperadamente enquanto fazia compras num mercado e, aos 16 anos, já estava a trabalhar como modelo em Paris. Para além de ser nomeada anjo da Victoria’s Secret em 2010, Candice desfilou para grandes marcas como Fendi, Dolce & Gabbana, Michael Kors e Chanel. Em 2018, lançou sua própria linha de biquinis, Tropic of C.

Rosie Huntington-Whiteley

A modelo foi descoberta pela agência britânica Profile Model Management quando tinha apenas 15 anos. Rosie estreou-se na semana da moda de Nova Iorque em 2004, tornou-se anjo da Victoria's Secret em 2010 e protagonizou campanhas para marcas como a Givenchy, Dolce & Gabbana, Burberry e Balmain.

Doutzen Kroes

A modelo holaneda enviou fotografias suas para uma agência e assinou contrato aos 18 anos. Em 2008, tornou-se anjo da Victoria's Secret e foi cara de campanhas para marcas como Valentino, Balmain, Mugler e Stuart Weitzman.

Miranda Kerr

Aos 13 anos, a modelo ganhou um concurso da revista australiana Dolly e, depois disso. Em 2004, assinou contrato com a NEXT Model Management e com a Maybelline, sendo mais tarde nomeada anjo da Victoria’s Secret.

Gigi Hadid

Gigi foi descoberta pelo co-fundador da Guess, Paul Marciano, aos dois anos de idade quando apareceu numa campanha da marca. Já adolescente, assinou contrato com a IMG em 2013 e começou a desfilar para praticamente todos os grandes nomes da moda, chegando a colaborar com Tommy Hilfiger para a marca Tommy x Gigi.





Behati Prinsloo

A sul-africana foi descoberta por Sarah Doukas numa ida ao supermercado com os avós na Cidade do Cabo e assinou contrato com apenas 16 anos. Um ano depois, já trabalhava para marcas como a Prada e a Miu Miu e, mais tarde, protagonizou campanhas para a H&M, Nina Ricci ou DKNY.