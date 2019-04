Sophie Turner revela ganhar três vezes menos que Kit Harington em 'A Guerra dos Tronos'

Todos sabemos que as desigualdades salariais afetam, desde sempre, as atrizes de Hollywood e desta vez foi Sophie Turner quem falou sobre o tema. Numa entrevista à revista Harper's Bazaar, Turner contou que seu colega Kit Harington recebe três vezes mais que ela, já que a atriz ganha 184 mil euros por semana enquanto Jon Snow arrecada 624 mil euros. Contudo, Sophie garante não estar chateada com a situação, pois considera que "o papel do Kit é bem mais essencial e fulcral para a série do que o meu".

Nos últimos anos, foram muitas os casos de desigualdade salarial entre homens e mulheres denunciados pelas próprias atrizes ou por colegas de elenco, como aconteceu com Claire Foy em The Crown.

Casey Bloys, diretor de programas da HBO, respondeu a estas afirmações em abril de 2018: "analisámos se existiam desigualdades salariais entre homens e mulheres e, no caso de se verificarem, foram imediatamente corrigidas", disse.