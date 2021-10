5 filmes sobre mulheres para ver no Doclisboa

A 19ª edição do festival de cinema documental Doclisboa está a decorrer até 31 de outubro, com uma forte aposta na visão feminina no Cinema. O programa inclui retrospetivas de duas realizadoras de culto, Ulrike Ottinger e Cecilia Mangini, bem como pelo menos cinco filmes a não perder entre os 249 que são exibidos nesta edição, do ponto de vista de mulheres ou sobre mulheres, que abordam questões como a maternidade, a carreira, relações raciais ou a crise dos refugiados.

Até domingo, são ainda várias as propostas para descobrir nas salas habituais que recebem o certame - Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, e Cinema Ideal.

Entre os destaques desta edição está Becoming Costeau, de Liz Garbus, um documentário que oferece um olhar sobre a vida, as paixões, as conquistas e as tragédias em torno de Jacques Costeau, um dos exploradores e ambientalistas mais importantes de sempre. O filme inclui um arquivo do seu material recentemente restaurado. É exibido no dia 29, às 21h30 no Cinema São Jorge.

Becoming Costeau, de Liz Garbus Foto: DR

Outro dos filmes essenciais do programa é Jane by Charlotte, realizado por Charlotte Gainsbourg. O filme retrata a relação entre mãe e filha, nesta caso entre a própria Charlotte e a sua mãe, o ícone de Moda Jane Birkin. É exibido a dia 30, às 14h30, na Culturgest.

Jane by Charlotte, realizado por Charlotte Gainsbourg

Uprising, realizado por Steve McQueen e James Rogan, é um documentário que percorre três acontecimentos de 1981 que definiram as relações raciais para uma geração – o incêndio de New Cross, em que morreram 13 adolescentes negros, o Dia de Ação do Povo Negro, que reuniu mais de 20 mil pessoas, e os motins de Brixton. É exibido a dia 31, às 14h45, na Culturgest.

Uprising, realizado por Steve McQueen e James Rogan

Eunice ou Carta a uma Jovem Atriz, de Tiago Durão, revisita a vida de Eunice Muñoz através de memórias privadas. No documentário é possível observar o lado íntimo da atriz, com a neta Lídia. É exibido a 31, às 15h30, no Cinema São Jorge.

Eunice ou Carta a uma Jovem Atriz, de Tiago Durão Foto: Teatro Louletano

Captains of Zaatari, de Ali Elarabi, acompanha Mahmoud e Fawzi, que vivem no campo de refugiados de Zaatari, na Jordânia, e têm o sonho inquebrável de se tornarem jogadores de futebol profissionais. Ambos acabam por ter a oportunidade de concretizar este sonho, quando uma academia de futebol faz uma visita ao campo de refugiados. É exibido a 31, às 21h45, no Cinema São Jorge.